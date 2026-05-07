Ligyes 2026, Alassio riaccende il Festival della Cultura. Il sindaco Melgrati: “Grandi nomi e un’estate ricca di spettacoli unici”

Alassio. L’ottava edizione del Festival della Cultura di Alassio riapre i battenti e presenta il suo programma giovedì 7 maggio a Genova, Palazzo della Regione, Sala Trasparenza.

LIGYES è arrivato alla sua ottava edizione. Quest’anno LIGYES ha già fatto la sua comparsa al Festival di Sanremo e a Portofino per la serata delle fiction. A maggio sarà anche a Torino al Salone del Libro per presentare la cinquina finalista della 32esima edizione del Premio Un autore per l’Europa. Si rinnova la carrellata di Premi alla carriera agli artisti della musica del cinema della letteratura e dell’informazione a cui va ad aggiungersi il Premio Alassio per la televisione.

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