Lo sport incontra il glamour: in arrivo la quarta edizione della Tigullio Vip Padel Cup

Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo si preparano ad accogliere, dal 4 al 7 giugno 2026, l’evento sportivo e di intrattenimento più atteso dell’estate ligure. Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, che hanno consolidato l’evento come un punto di riferimento per il turismo sportivo sul territorio, torna la Tigullio Vip Padel Cup. La quarta edizione si prospetta ancora più ricca e coinvolgente, confermandosi come un appuntamento imperdibile per appassionati, famiglie e turisti. L’evento, supportato dai comuni di Portofino e Rapallo e dalla Regione Liguria, nasce sotto l’egida della FITP e vanta il sostegno di numerose realtà imprenditoriali che credono nella valorizzazione del territorio ligure attraverso lo sport.

“Con grande soddisfazione siamo giunti alla quarta edizione di questo meraviglioso evento che ogni anno si conferma in grande crescita in termini di visibilità e di ospiti”, sottolinea l’ideatore e organizzatore Fabrizio Pollicino. “Un evento importante per la promozione turistica del territorio, supportato in maniera fondamentale dalla Regione Liguria e in particolare dalla vicepresidente con delega allo sport Simona Ferro, così come dai Comuni di Rapallo e Portofino e dalla Fitp Liguria”.

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