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Meteo, sulla Liguria ancora tempo instabile con possibili piogge

Meteo, sulla Liguria ancora tempo instabile con possibili piogge

Generico maggio 2026

Liguria. Terminato il peggioramento dei giorni scorsi, è atteso un miglioramento già dalla giornata di domani, seppur in un contesto comunque instabile e caratterizzato da rovesci sparsi in particolare dalle ore centrali.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 7 maggio al mattino le correnti da sud-est produrranno qualche precipitazione tra savonese e genovesato, anche a carattere temporalesco sul massiccio del Beigua; cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove, con maggiori schiarite a ponente. Dalle ore centrali sviluppo di nuove celle temporalesche su Alpi Liguri ed imperiese interno, oltre alle zone comprese tra savonese orientale e genovesato; schiarite più consistenti nello spezzino in questo frangente.

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