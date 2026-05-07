Minivan contro un guard rail: coinvolta una famiglia con cinque figli

Forte apprensione per una famiglia poco prima dell’alba. Madre, padre e i loro cinque bambini attorno alle 4 i questa mattina erano in viaggio, sulla A 15 in direzione Parma, a bordo di un minivan per recarsi in vacanza. Per dinamiche in fase di accertamento, chi era alla guida del mezzo ne ha perso il controllo finendo con violenza contro il guard rail mentre. L’impatto si è verificato non lontano dal casello di Aulla. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, di Santo Stefano Magra e di Romito, l’automedica Delta 2 del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Tutta la famiglia è stata portata all’ospedale Sant’Andrea della Spezia per gli accertamenti del caso. Il tratto stradale è rimasto chiuso per il tempo necessario a soccorrere le persone coinvolte, le cui condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, e mettere in sicurezza il mezzo.

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