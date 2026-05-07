Nidi, Uil: “Per famiglie liguri spesa pesantissima”. Pd: “Regione lavori per passaggio a servizio di carattere scolastico”

“In una regione come la Liguria, già segnata dall’invecchiamento della popolazione, dalla denatalità, dal costo della vita e dalla difficoltà di conciliare tempi di lavoro e tempi di cura, il tema dei nidi deve diventare una priorità sociale, educativa e occupazionale. I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano una delle infrastrutture sociali più importanti per il futuro, ma ancora oggi l’accesso agli asili nido continua a essere condizionato dal reddito delle famiglie, dal Comune di residenza e dalla capacità fiscale degli enti locali”. Si apre così una nota diffusa dalla Uil Liguria, riferita a uno studio effettuato dalla Uil nazionale sui servizi educativi alla prima infanzia per l’anno educativo 2025/2026, “che fotografa un quadro nazionale segnato da forti disuguaglianze territoriali e da una significativa incidenza economica delle rette sui bilanci familiari – si legge ancora -. A parità di Isee, le famiglie italiane si trovano infatti a sostenere costi molto diversi a seconda del Comune in cui vivono, con rette che possono oscillare da servizi gratuiti a importi superiori ai 400 euro mensili”.

“In Liguria il quadro è particolarmente significativo. Considerando retta e mensa, per una famiglia con Isee pari a 15.000 euro il costo mensile arriva a 488 euro a Genova, 456 euro a Imperia, 360 euro a Savona e 357 euro alla Spezia. Per una famiglia con Isee pari a 25.000 euro, il costo complessivo raggiunge 656 euro a Imperia, 533 euro alla Spezia, 527 euro a Genova e 492 euro a Savona”, prosegue la nota sindacale. “Questi dati confermano una criticità che la Uil denuncia da tempo: il nido continua a essere trattato come un servizio a domanda individuale, quando invece dovrebbe essere riconosciuto pienamente come un diritto educativo universale e come una infrastruttura sociale essenziale”, dichiara Giovanni Bizzarro, segretario confederale Uil Liguria con delega al Fisco e a Welfare. “Per una famiglia ligure sostenere ogni mese costi che possono superare i 500 o addirittura i 600 euro significa dover fare i conti con una voce di spesa pesantissima”, osservano ancora dalla sigla.

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