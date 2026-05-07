Nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa, ultimi giorni per iscriversi

Restano ancora pochi giorni per iscriversi al nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa della Spezia. La prima lezione del corso di formazione si terrà martedì 12 maggio alle 21 nell’area a mare di Ruffino. Il corso di ingresso è rivolto a tutti coloro che vogliono entrare a far parte della Croce Rossa e contribuire alle attività di sostegno e assistenza ai più fragili, sia nella sede centrale della Spezia che in quelle di Muggiano, Fezzano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio. Le lezioni, organizzate in orario serale per agevolare la partecipazione anche di chi lavora, si concluderanno con un esame finale sugli argomenti trattati. Per iscriversi basta registrarsi sulla piattaforma della Croce Rossa gaia.cri.it e successivamente inviare la richiesta di partecipazione al corso organizzato dal Comitato CRI della Spezia (sul sito della Croce Rossa è disponibile una guida).

Chi supererà il corso diventerà un volontario della Croce Rossa e potrà decidere in quali attività specializzarsi, seguendo i relativi percorsi di formazione: i trasporti sanitari e i soccorsi di emergenza in ambulanza, il sostegno alle famiglie in difficoltà economica, la preparazione e risposta alle emergenze, la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e le attività di prevenzione del gruppo Giovani. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione CRI al numero 3386987667.

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