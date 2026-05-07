Prima Categoria, l’Albinguania pensa al dopo Poggi: avanza la soluzione Matteo Cocco

Albenga. Si separano le strade tra l’Albingaunia e Daniele Poggi, il giovane allenatore ingauno che ha portato un terzo posto in una Prima Categoria difficilissima dopo un anno dal fallimento. Domenica in casa contro il Camporosso la sua ultima partita in panchina, nella quale il tecnico saluterà per l’ultima foto il tifo sempre pronto a sostenere la squadra.

Si pensa però già al futuro e, per la prossima stagione, una pista caldeggiata è quella che porta al nome di Matteo Cocco, profilo ambizioso per una squadra che vuole tornare ai livelli di un tempo. Da diverse stagioni in Eccellenza, ha disputato i playoff con il Pietra Ligure raggiungendo anche la finale di Coppa Italia, oltre a salvare l’Arenzano in questa stagione evitando i playout.

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