Ricerca e innovazione, finanziati 44 progetti in ambito scienze della vita

Genova. Sono 44 i progetti che verranno sostenuti dalla Regione Liguria nell’ambito del bando Scienze della vita.

È stata pubblicata da Filse, soggetto gestore della misura a valere sull’azione 1.1.1 del PR Fesr 2021-2027, la graduatoria dello strumento regionale che consente alle imprese di richiedere fino a 600mila euro a fondo perduto, a copertura massima del 70% degli investimenti effettuati. Tra questi, 32 progetti nei settori dei big data e dei sistemi digitali sanitari, sette nell’ambito della robotica per l’assistenza e cinque per la medicina rigenerativa e personalizzata.

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