Riparte il progetto SailOr: 230 studenti in viaggio formativo tra Genova e Olbia

Genova. Partirà venerdì sera dal porto di Genova Orientamenti SailOr, la nave dell’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare che farà rientro sempre a Genova lunedì 11 maggio.
A questa tredicesima edizione partecipano 230 studenti, tre enti di formazione, 19 istituti scolastici, (10 liguri, 7 da fuori regione e 2 dalla Francia), 30 docenti che verranno formati sul cluster marittimo portuale e sul tema dell’orientamento, 27 laboratori specifici per preparare gli studenti alle professioni del mare.