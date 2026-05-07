“Sarzana accoglie: perché nessuno affronti l’Alzheimer da solo”: evento a Palazzo civico

“Sarzana accoglie: perché nessuno affronti l’Alzheimer da solo”. È questo il messaggio forte che l’Associazione Malattia Alzheimer Spezzina) e Rotary Club Stella Maris vogliono portare alla comunità attraverso una giornata interamente dedicata all’Alzheimer, in programma il 9 maggio a Sarzana nel Palazzo comunale.

Il titolo nasce dalla consapevolezza concreta che nel territorio spezzino sono migliaia le famiglie che convivono con la malattia, spesso in solitudine, affrontando difficoltà pratiche ed emotive senza un adeguato supporto. L’obiettivo è raggiungerle, offrire strumenti, occasioni di confronto e un sostegno reale, affinché nessuno si senta escluso o abbandonato.

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