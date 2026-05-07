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Sport

Savate assalto, nove atleti del team Scaramozzino in Veneto per i campionati italiani

Savate assalto, nove atleti del team Scaramozzino in Veneto per i campionati italiani

Vincis Scaramozzino

Savona. Si svolgeranno sabato 9 e domenica 10 maggio a Jesolo, in Veneto, presso il palazzo del turismo, i prossimi campionati italiani di savate assalto (a contatto leggero) sotto l’egida di Federkombat che è l’unica federazione riconosciuta dal Coni e dalla Federazione internazionale di savate.

A partecipare a questo evento ci sarà anche il team savonese Asd Kick Boxing Savate Savona, guidato dal maestro Andrea Scaramozzino, che porterà in gara bene sette atleti e nello specifico:
Alessio Caleffi categoria di peso -75 kg Senior
Benedetta Costantino, Letizia Pennacino, Aurora Minasso categoria di peso -65 kg Senior
Silvia Debenedetti categoria di peso -52 kg Senior
Sofia Pirra categoria di peso -52 kg Junior
Giulia Dal Bo categoria di peso -56 kg Junior

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