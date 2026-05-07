TooRNA, la web app gratuita dedicata allo scambio di oggetti per l’infanzia si rinnova

Genova. Torna alla città con una nuova veste TooRNA, la web app gratuita dedicata allo scambio di oggetti e vestiti per l’infanzia (0-12 anni) e premaman, promossa dall’associazione tRiciclo – Bimbi a Basso Impatto.

Il lancio ufficiale di TooRNA 2.0 si terrà sabato 16 maggio, dalle 16.00 alle 17.00, in occasione del Remida Day, presso il Palazzo Ducale di Genova. Nata nel 2018 come evoluzione di una semplice chat tra genitori, TooRNA è cresciuta fino a diventare una vera e propria rete cittadina di scambio gratuito, permettendo alle famiglie di donare, cercare e condividere oggetti ancora in buono stato, riducendo sprechi e rifiuti.

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