Vado, Sesia non sarà l’allenatore in Serie C: Barilari tra i possibili sostituti

Non sarà Marco Sesia l’allenatore del Vado in Serie C. Dopo un colloquio nella giornata odierna, la società rossoblù e il tecnico hanno deciso consensualmente di separarsi. Il tecnico allenerà la squadra nella poule Scudetto ma poi saluterà il Chittolina.

Si apre dunque il totonomi per il sostituto. In cima alla lista dovrebbe esserci Enrico Barilari che con il ds Mancuso ha condiviso l’esperienza al Sestri Levante ed è fresco di rescissione con il Foggia. Sulla lista ci sono però anche altri profili, già sondati dalla società rossoblù.

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