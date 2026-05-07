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Economia

Varata alla Spezia la ventesima unità di Riva 102’ Corsaro Super: è il nuovo yacht di Charles Leclerc

Varata alla Spezia la ventesima unità di Riva 102’ Corsaro Super: è il nuovo yacht di Charles Leclerc

Le Clerc varo Riva

La 20ª unità di Riva 102’ Corsaro Super, evoluzione contemporanea di uno dei modelli più apprezzati degli ultimi anni, il 100’ Corsaro, è stata varata oggi, 7 maggio, al cantiere Riva della Spezia, polo produttivo dedicato alle imbarcazioni dai 76 ai 130 piedi.  In una nota si legge: “La cerimonia si è svolta in un’atmosfera raccolta ed elegante, alla presenza dell’armatore Charles Leclerc, pilota monegasco di Formula 1 e già armatore Riva, e di tutti i dipendenti del cantiere che hanno contribuito con passione e competenza alla realizzazione del progetto”.

“La passione di Charles per Riva, ovviamente ricambiata, è una certificazione di qualità e di bellezza che accogliamo con gioia infinita. Se un pilota formidabile, fuoriclasse dello stile e dell’eleganza, sceglie ancora una volta una nostra barca, significa che Riva, e in questo caso il magnifico 102’ Corsaro Super, offre standard insuperabili di splendore estetico, vivibilità e tecnologia. Grazie ancora, Charles, buon divertimento e buon mare con il tuo nuovo Riva!” ha commentato l’avvocato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group.

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