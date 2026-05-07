Varata alla Spezia la ventesima unità di Riva 102’ Corsaro Super: è il nuovo yacht di Charles Leclerc

La 20ª unità di Riva 102’ Corsaro Super, evoluzione contemporanea di uno dei modelli più apprezzati degli ultimi anni, il 100’ Corsaro, è stata varata oggi, 7 maggio, al cantiere Riva della Spezia, polo produttivo dedicato alle imbarcazioni dai 76 ai 130 piedi. In una nota si legge: “La cerimonia si è svolta in un’atmosfera raccolta ed elegante, alla presenza dell’armatore Charles Leclerc, pilota monegasco di Formula 1 e già armatore Riva, e di tutti i dipendenti del cantiere che hanno contribuito con passione e competenza alla realizzazione del progetto”.

“La passione di Charles per Riva, ovviamente ricambiata, è una certificazione di qualità e di bellezza che accogliamo con gioia infinita. Se un pilota formidabile, fuoriclasse dello stile e dell’eleganza, sceglie ancora una volta una nostra barca, significa che Riva, e in questo caso il magnifico 102’ Corsaro Super, offre standard insuperabili di splendore estetico, vivibilità e tecnologia. Grazie ancora, Charles, buon divertimento e buon mare con il tuo nuovo Riva!” ha commentato l’avvocato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group.

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