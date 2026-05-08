A bordo della Vespucci siglata l’intesa tra il Polo nazionale della subacquea e la Regione Liguria

Genova. Oggi a Genova, a bordo di Nave Amerigo Vespucci, è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Polo nazionale della dimensione subacquea e la Regione Liguria. L’accordo rappresenta un passo strategico nel consolidamento della leadership nazionale nel comparto, con un impegno finanziario di 10 milioni di euro stanziati da Regione Liguria nell’arco del triennio 2026-2028.
Il protocollo d’intesa apre la strada ad accordi attuativi discendenti, orientati a coordinare l’impiego di risorse finanziarie regionali a favore di progettualità tecnologiche innovative, con particolare interesse al rafforzamento del settore dell’underwater e della blue economy.