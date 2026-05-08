Adunata degli alpini, al padiglione blu 3500 brande e 100 stalli camper: la visita della sindaca

Genova. Questo pomeriggio la sindaca di Genova, Silvia Salis, accompagnata dall’assessora alla Sicurezza urbana, Arianna Viscogliosi, e dalla consigliera delegata alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, Vittoria Canessa Cerchi, ha visitato l’area di accoglienza allestita dal Comune di Genova al Padiglione Blu Jean Nouvel del Waterfront, in collaborazione con Porto Antico.
Alla visita hanno partecipato anche Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico Spa, Massimo Cortesi, direttore de “L’Alpino” e responsabile della comunicazione ANA (Associazione Nazionale Alpini), Giuseppe Ventura, coordinatore primo raggruppamento protezione civile ANA.