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Adunata nazionale Alpini, avviato il piano di sicurezza interforze

Adunata nazionale Alpini, avviato il piano di sicurezza interforze

Inaugurazione cittadella Alpini

Genova. “Avviato fin dalla prima mattinata odierna il Piano di sicurezza  interforze predisposto per la 97^ Adunata Nazionale Alpini, con servizi che proseguiranno h 24 fino a completo deflusso dei partecipanti, previsto nella tarda serata di domenica 10 maggio, al termine della sfilata nazionale. Attesi circa 400.000 partecipanti, tra associati ANA, simpatizzanti e familiari”.
Lo comunica la Questura di Genova in una nota stampa diffusa questa mattina: “In attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale ordine e di sicurezza pubblica, numerosi i Tavoli tecnici svolti in Questura ed i sopralluoghi tecnici congiunti, in cui sono stati condivisi i piani di Safety del Comitato Organizzatore ed i dettagli degli eventi ufficiali come delle numerose iniziative collaterali, mostre tematiche, aperture museali, Cittadelle Alpine, cori alpini itineranti e luoghi di aggregazione. Presi in carico anche i contestuali servizi connessi alla presenza del Veliero della Marina militare “Amerigo Vespucci” al Molo Vecchio, per cui sono previste cerimonie ufficiali e visite”.

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