Adunata nazionale Alpini, avviato il piano di sicurezza interforze

Genova. “Avviato fin dalla prima mattinata odierna il Piano di sicurezza interforze predisposto per la 97^ Adunata Nazionale Alpini, con servizi che proseguiranno h 24 fino a completo deflusso dei partecipanti, previsto nella tarda serata di domenica 10 maggio, al termine della sfilata nazionale. Attesi circa 400.000 partecipanti, tra associati ANA, simpatizzanti e familiari”.

Lo comunica la Questura di Genova in una nota stampa diffusa questa mattina: “In attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale ordine e di sicurezza pubblica, numerosi i Tavoli tecnici svolti in Questura ed i sopralluoghi tecnici congiunti, in cui sono stati condivisi i piani di Safety del Comitato Organizzatore ed i dettagli degli eventi ufficiali come delle numerose iniziative collaterali, mostre tematiche, aperture museali, Cittadelle Alpine, cori alpini itineranti e luoghi di aggregazione. Presi in carico anche i contestuali servizi connessi alla presenza del Veliero della Marina militare “Amerigo Vespucci” al Molo Vecchio, per cui sono previste cerimonie ufficiali e visite”.

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