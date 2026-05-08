Allagamenti al Parentucelli-Arzelà: lavori di manutenzione straordinaria anche nel fine settimana

Proseguiranno anche nel fine settimana il lavori di manutenzione straordinaria dei riscaldamenti al Parentucellì-Arzelà di Sarzana, dove nei giorni scorsi, sono state sospese le attività didattiche per un doppio allagamento. In una nota la Provincia della Spezia ha specificato che l’obiettivo sarà concludere i lavori “in modo da evitare ulteriori problematiche derivate dalla convivenza di un’importante attività cantieristica sul tetto della scuola con il proseguo delle attività didattiche”. Sempre nella nota l’Ente precisa “proprio il cantiere aperto sul tetto dell’istituto ha provocato accidentalmente un doppio allagamento dei locali sottostanti, questo con disagi che si sono riverberati anche nel resto della struttura”.

L’articolo Porti, Natale e Bianchi: “Pseudo-riforma che mantiene un’impostazione centralista: indebolisce Autorità portuali e territori. Impianto sbagliato, aggiustamenti insufficienti” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com