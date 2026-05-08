“Bando Sentieri”, l’assessore Alessandro Piana: “Un milione di euro per la manutenzione straordinaria della rete escursionistica”

Liguria. Regione Liguria compie un nuovo passo concreto a sostegno della valorizzazione del patrimonio escursionistico e forestale del territorio. È stata infatti approvata la graduatoria del “Bando Sentieri”, promosso nell’ambito della Strategia Forestale Nazionale e finanziato attraverso il fondo istituito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il provvedimento consente di destinare complessivamente 1 milione di euro a interventi di manutenzione straordinaria dei sentieri inseriti nella Carta inventario della Rete Escursionistica della Liguria, con particolare attenzione all’Alta Via dei Monti Liguri e agli itinerari della rete primaria regionale e interregionale previsti dalla legge regionale 24/2009.

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