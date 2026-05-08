Calcio, Savona: tra fusione col Legino e playoff si gettano le basi per il futuro

Finalmente, le sorti del Savona non dipendono da un singolo risultato sportivo. Domenica alle 16,30 al Chittolina ci sarà la semifinale contro la Sestrese. Ma indipendentemente da come andrà, il futuro del club ora poggia su basi solide. E buona parte di questa struttura che si sta dando il club del presidente Alain Milani poggerà sulla fusione con il Legino.

All’inizio della prossima settimana si dovrebbero limare i dettagli dell’accordo. Di fatto, la prima squadra sarà quella del Savona 1907 Fbc, nella speranza che possa giocare in Eccellenza. Anche le giovanili porteranno il nome del Savona. Il legame con il Legino verrà mantenuto sulle maglie delle formazioni giovanili con simboli o colori che richiamino lo storico club e, soprattutto, nelle persone che comporranno lo staff delle leve giovanili. I vertici del Vecchio Delfino sarebbero infatti intenzionati a preservare tanto dell’ottimo lavoro svolto al Ruffinengo in questi anni unendolo al settore giovanile attuale. Tra l’altro, la prima squadra del Savona dovrebbe tornare a giocare nel territorio comunale disputando le gare casalinghe proprio nell’impianto leginese. In attesa di capire, ovviamente, cosa ne sarà del Bacigalupo in futuro.

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