Cimino replica a Italia viva: “Gli accordi con la Marina? Costi e promesse irrealizzabili scaricati sugli spezzini”

“Diventa sinceramente difficile comprendere il resoconto fatto dalla presidente provinciale di Italia viva, Antonella Franciosi, soprattutto se si parte da un dato politico che sembra essere stato completamente dimenticato. Il progetto “Basi Blu”, oggi tanto evocato, è finanziato attraverso le risorse previste dalla Legge di Bilancio 2017 – art.1 comma 140 – firmata dal Governo Renzi, cioè proprio dal leader politico di riferimento di Italia Viva. Quindi forse qualche chiarimento andrebbe chiesto innanzitutto a chi sedeva allora a Palazzo Chigi. Quanto poi alla definizione secondo cui “l’ultima stagione del centrosinistra è stata la stagione dei grandi accordi con la Marina Militare”, vale davvero la pena ricordare ai cittadini quali sarebbero questi presunti grandi risultati”. Lo afferma in una nota l’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, replicando alle dichiarazioni della presidente provinciale di Italia viva.

“Il centro sportivo Montagna? Una concessione che questa amministrazione ha dovuto immediatamente rinegoziare, altrimenti oggi il Comune avrebbe già perso oltre cinque anni di utilizzo rispetto alla durata originaria dell’accordo. E ricordiamo che quella concessione non era affatto gratuita: 100 mila euro di canone annuo più circa 500 mila euro ogni anno per la manutenzione del verde, tutto a carico del Comune della Spezia e quindi degli spezzini. Senza dimenticare che, in caso di affidamento in gestione, oltre i 200 mila euro di introiti il 50% dell’incasso sarebbe andato alla Marina Militare Italiana.

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