Da Dachau a Mauthausen, Aned Savona guida i giovani nei luoghi dell’orrore: “Mai più indifferenti”

Savona. È iniziato questa mattina (8 maggio) con la visita al Memoriale del campo di concentramento di Dachau il viaggio della Memoria 2026 organizzato dalla Sezione Aned di Savona.

La delegazione guidata dal Presidente della Sezione Simone Falco e dal Vice Presidente vicario Jacopo Marchisio accompagneranno gli studenti degli Istituti superiori della Provincia di Savona (40 studenti) vincitori del Concorso Aned 2026 nella visita ai campi di sterminio nazisti di Ebensee, Gusen, Mauthausen e del Castello di Hartheim dove furono deportati e assassinati gli operai degli scioperi del 1 marzo 1944 e gli uomini e le donne della Resistenza della Provincia di Savona da dove più del 90% non fecero più ritorno dall’inferno del lager.

» leggi tutto su www.ivg.it