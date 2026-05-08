Gestione del sinistro: incontro in Confartigianato

“Gestione del sinistro: confronto tra imprese, giustizia e assicurazioni” è il titolo del seminario che si è svolto ieri in Confartigianato la Spezia. Un appuntamento dedicato alle carrozzerie, con approfondimenti delle principali tematiche legate al mondo dell’autoriparazione, delle assicurazioni e della gestione del contenzioso.

In una nota dell’associazione di categoria si legge: “L’incontro ha riunito professionisti, carrozzieri, tecnici, operatori del settore assicurativo e legale, dando vita a un momento di confronto concreto e partecipato sui cambiamenti normativi e sulle criticità che interessano quotidianamente il comparto. Ad aprire i lavori è stato il presidente regionale dei carrozzieri di Confartigianato, Pino Pace, che ha ribadito il costante impegno dell’associazione nella tutela delle carrozzerie indipendenti e nel sostegno alle imprese del settore, evidenziando le principali problematiche che oggi attanagliano la categoria. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla libertà di scelta del riparatore da parte del cittadino, al rapporto con le compagnie assicurative e all’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di risarcimento e gestione dei sinistri”.

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