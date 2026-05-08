Giornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera esposta a Palazzo Tursi

Genova. Da oggi fino a lunedì 11 maggio, la bandiera della Croce Rossa Italiana sarà esposta sulla facciata di Palazzo Tursi in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si celebra l’8 maggio, anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant.
Il vessillo è stato consegnato stamattina all’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi da una rappresentanza di volontari della Croce Rossa che a Genova, come in tutte le città italiane, ogni giorno prestano ogni tipo di attività in ambito sociale ed emergenziale a supporto delle persone vulnerabili e di tutte quelle che necessitano di aiuto.