I vigili del fuoco della Liguria brillano e trionfano all’Italian Rescue Training 2026

Liguria. Il personale dei vigili del fuoco della squadra Regionale Liguria, si è distinto all’Italian Rescue Training 2026, svoltosi a SFO (Scuola di Formazione Operativa) di Montelibretti, Roma, il 6 e 7 maggio.

La “competizione”, di alto livello tecnico operativo, era dedicata alle tecniche di soccorso in incidenti stradali, che consisteva nella messa in sicurezza dei veicoli e scenario, stabilizzazione dei mezzi ed estricazione della vittima. A questa competizione hanno partecipato rappresenti di tutte le regioni italiane.

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