Il Genoa ottiene la licenza Uefa per la stagione 2026-2027

Genova. Buone notizie per il Genoa, che ha ottenuto la Licenza Uefa. Dopo anni in cui la documentazione non era stata neanche presentata, la società ha ottenuto il via libera dalla commissione di primo grado delle Licenze Uefa, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio in vista della stagione sportiva 2026/2027.

Introdotto nel 2002 come serie di requisiti che i club devono soddisfare per poter partecipare alle competizioni Uefa, il sistema di licenze per club della Uefa è diventato il punto di riferimento per la good governance nel calcio europeo ma anche in altri sport.

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