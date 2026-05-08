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Sport

Laigueglia, lo Sci di Fondo sposa la sabbia nel nome della solidarietà

Laigueglia, lo Sci di Fondo sposa la sabbia nel nome della solidarietà

Generico maggio 2026

Laigueglia. Il litorale di Laigueglia si prepara a vivere un weekend fuori dall’ordinario, dove il bianco della neve lascia il posto al dorato della sabbia per la quindicesima edizione di “Sci di fondo on the beach”. Domani, sabato 9 maggio, il borgo ligure, uno dei più belli d’Italia, grazie all’agenzia Eccoci e al Comune di Laigueglia, si trasformerà in un’inedita pista “invernale” baciata dal sole, ospitando un evento che è ormai diventato un vero e proprio cult per gli appassionati degli sport nordici e per i curiosi. La manifestazione, capace di unire l’agonismo alla goliardia, vedrà sfidarsi squadre provenienti da tutto il Nord Italia, con l’attesa novità del debutto assoluto di una rappresentanza dell’Emilia Romagna, pronta a misurarsi con i veterani di Clusone e della Val Maira.

Gli atleti, abbandonati gli scarponi pesanti per una sfida di pura resistenza, si suddivideranno nelle categorie junior e senior per affrontare un programma denso di adrenalina. Oltre alla classica gara di fondo sulla spiaggia, il pubblico potrà assistere a prove di biathlon a staffetta, al singolare tiro allo slittino, alla fatica della corsa con le ciaspole e alla velocità delle Fat Bike. A dare lustro alla competizione sarà un parterre di campioni di caratura internazionale: nomi del calibro di Dominik Windisch, Alessandra Merlin, Elisa Brocard, Federico Castelletti e Gaia Brunello scenderanno in pista (o meglio, sul bagnasciuga) per rendere la sfida epica. Fondamentale anche il supporto tecnico di Luca Pesando, ex sciatore e allenatore di sci alpino, presente nello staff.

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