Laigueglia, lo Sci di Fondo sposa la sabbia nel nome della solidarietà

Laigueglia. Il litorale di Laigueglia si prepara a vivere un weekend fuori dall’ordinario, dove il bianco della neve lascia il posto al dorato della sabbia per la quindicesima edizione di “Sci di fondo on the beach”. Domani, sabato 9 maggio, il borgo ligure, uno dei più belli d’Italia, grazie all’agenzia Eccoci e al Comune di Laigueglia, si trasformerà in un’inedita pista “invernale” baciata dal sole, ospitando un evento che è ormai diventato un vero e proprio cult per gli appassionati degli sport nordici e per i curiosi. La manifestazione, capace di unire l’agonismo alla goliardia, vedrà sfidarsi squadre provenienti da tutto il Nord Italia, con l’attesa novità del debutto assoluto di una rappresentanza dell’Emilia Romagna, pronta a misurarsi con i veterani di Clusone e della Val Maira.

Gli atleti, abbandonati gli scarponi pesanti per una sfida di pura resistenza, si suddivideranno nelle categorie junior e senior per affrontare un programma denso di adrenalina. Oltre alla classica gara di fondo sulla spiaggia, il pubblico potrà assistere a prove di biathlon a staffetta, al singolare tiro allo slittino, alla fatica della corsa con le ciaspole e alla velocità delle Fat Bike. A dare lustro alla competizione sarà un parterre di campioni di caratura internazionale: nomi del calibro di Dominik Windisch, Alessandra Merlin, Elisa Brocard, Federico Castelletti e Gaia Brunello scenderanno in pista (o meglio, sul bagnasciuga) per rendere la sfida epica. Fondamentale anche il supporto tecnico di Luca Pesando, ex sciatore e allenatore di sci alpino, presente nello staff.

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