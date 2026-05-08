Le lacrime di Hristov in campo, i volti scuri di Stillitano e Gazzoli in tribuna

Il capitano Petko Hristov crolla in mezzo al campo e piange. Al novantasettesimo di Pescara-Spezia, che condanna entrambe alla retrocessione in serie C, spicca la reazione del difensore bulgaro, diventato calciatore in aquilotto attraverso l’esordio in massima serie, tanti problemi fisici superati e la nazionale conquistata. Rimane a terra incredulo anche Diego Mascardi, che sperava in una stagione diversa al suo esordio tra i professionisti. Chiude il campionato con una rete presa sotto le gambe. Unico a trovare una reazione a testa alta è Gianluca Lapadula che abbozza un giro di campo per salutare i tifosi pescaresi che dieci anni fa trascinò in serie A. L’attaccante si aggrappa al passato, forse per non vedere il presente.

Retrocede anche Luca D’Angelo, tornato sulla panchina da qualche settimana. La retrocessione è condivisa con Roberto Donadoni, che ha avuto più tempo di lui per invertire la rotta. Chissà se l’ex ct era tra i sintonizzati davanti alla televisione questa sera. In tribuna ci sono già dal primo tempo i volti scuri del presidente Charlie Stillitano e dell’amministratore delegato Andrea Gazzoli. Sono i massimi dirigenti, condividono le massime responsabilità insieme al direttore sportivo Stefano Melissano, che non si è dimostrato all’altezza del compito in stagione.

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