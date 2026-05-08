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Meteo, giornata con qualche nuvola ma stabile. Domenica tornano le piogge

Meteo, giornata con qualche nuvola ma stabile. Domenica tornano le piogge

Generico maggio 2026

Genova. Mattinata contrassegnata da nubi sparse, in prevalenza di tipo medio-alto, più fitte sul settore centro-orientale della regione; schiarite sull’Imperiese e Savonese occidentale da metà mattinata. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in crescita sul settore orientale interno con rischio di qualche rovescio o breve temporale; non si esclude qualche sconfinamento attenuato lungo le coste centro-orientali. Sul resto della Liguria nubi sparse senza precipitazioni a parte qualche rovescio sulle Alpi Liguri. Generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni in serata.

Situazione: Un nuovo impulso instabile interesserà più direttamente le regioni centro-meridionali nella giornata di venerdi 8, con qualche effetto anche sulla Liguria. Tempo abbastanza buono sabato e nuovo peggioramento domenica.

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