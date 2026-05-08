Meteo, tempo instabile sulla Liguria: nubi sparse e possibili schiarite nel ponente savonese

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 8 maggio, mattinata contrassegnata da nubi sparse, in prevalenza di tipo medio-alto, più fitte sul settore centro-orientale della regione; schiarite sull’Imperiese e Savonese occidentale da metà mattinata. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in crescita sul settore orientale interno con rischio di qualche rovescio o breve temporale; non si esclude qualche sconfinamento attenuato lungo le coste centro-orientali. Sul resto della Liguria nubi sparse senza precipitazioni a parte qualche rovescio sulle Alpi Liguri. Generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni in serata.
Venti