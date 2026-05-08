Migliarina “ostaggio” dei bus, Lombardi attacca il modello turistico: “Da quartiere popolare a zerbino del turismo mordi e fuggi”

Siamo di fronte a un modello fallimentare e coloniale. Questo turismo ‘mordi e fuggi’, fatto di migliaia di persone che vengono scaricate dai pullman per poche ore, non lascia un solo euro di indotto reale sul nostro territorio, se non le briciole. Al contrario, ci lascia in eredità solo i costi sociali e ambientali: strade intasate, aria irrespirabile e quartieri popolari trasformati in aree di servizio al servizio di interessi che non sono quelli degli spezzini. È un sistema che spreme le Cinque Terre e umilia le nostre periferie, trattando Migliarina come lo zerbino su cui pulire i piedi della speculazione turistica.

Dall’inaugurazione del polo di interscambio nel luglio 2024, la situazione per i residenti è diventata gradualmente insostenibile, nelle ore di punta il quartiere è bloccato dai pullman e siamo solo agli inizi della stagione estiva, cosa dobbiamo aspettarci a luglio?

Vogliamo sapere quanti bus transitano realmente ogni giorno, se esiste un limite di sopportazione o si intende svendere definitivamente il quartiere: servono soluzioni correttive immediate: tutele per i parcheggi dei residenti e uno stop a questa gestione selvaggia dei flussi che non porta sviluppo, ma solo degrado”.

Massimo Lombardi

Consigliere Comunale Rifondazione Comunista / Spezia Bene Comune

“Migliarina, da quartiere popolare a zerbino del turismo mordi e fuggi: le Cinque Terre spremute da un sistema che lascia solo smog e confusione alla città e zero ricchezza al territorio. Il quartiere di Migliarina rischia di trasformarsi definitivamente in un terminal a cielo aperto, l’amministrazione non ha risolto il problema, ma lo ha spostato di qualche chilometro, sacrificando la qualità della vita dei cittadini sull’altare di un turismo predatorio. Abbiamo depositato un’interpellanza per chiedere conto della gestione della stazione ferroviaria di Migliarina, dopo le migliorie che dovevano risolvere il problema dei flussi in città”