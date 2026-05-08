Parole di addio e rimpianto per D’Angelo: “Valutata male la squadra dall’inizio. Mi prendo le mie responsabilità. Sempre affezionato alla Spezia”

“Nei due anni precedenti alla Spezia abbiamo fatto due grandissimi risultati. La gente mi voleva bene. Quest’anno sono partecipe di una retrocessione ed è giusto mi che prenda le mie responsabilità. Sono tre anni che sono qui, ero e sono molto affezionato”. Inizia così la disamina di Luca D’Angelo, probabilmente l’ultima, da allenatore degli aquilotti. Salvati dal baratro nel 2024, accompagnati nel baratro nel 2026, elevati a una passo dalla gloria nel 2025.

L’analisi di Pescara-Spezia, nella sua città natale, non può che essere una formalità come è stata la partita stessa, svuotata di ogni significato già prima dell’ora di gioco dalla ampia e scontata vittoria del Bari sul campo di un Catanzaro sperimentale e già sazio. “Il primo tempo non è stato buono, poi abbiamo reagito ma le possibilità erano poche. Abbiamo provato… oltre a non vincere gli altri risultati sono stati negativi. Non posso giudicare le altre partite, non le ho viste. Noi avremmo dovuto vincere prima di guardare gli altri, così non abbiamo fatto”.

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