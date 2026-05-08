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Politica

Porti, Natale e Bianchi (Pd): “Pseudo-riforma, impostazione centralista”

Porti, Natale e Bianchi (Pd): “Pseudo-riforma, impostazione centralista”

porto genova

Liguria. “Se il viceministro Rixi dice di sorridere davanti alle nostre proposte, noi piangiamo davanti alle sue. Non si tratta di propaganda, ma di una lettura puntuale di una pseudo-riforma che, nonostante alcuni aggiustamenti, continua a mantenere un’impostazione centralista, che penalizza i territori e riduce la capacità decisionale delle Autorità di sistema portuale e degli enti locali”.

Così dichiarano il segretario del PD Liguria Davide Natale e il responsabile economia segreteria PD Liguria Matteo Bianchi, commentando le dichiarazioni di Rixi sulla riforma dei porti che andrà in discussione in Parlamento.

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