Porto Venere, Di Fiore: “Il Comune si costituisca parte civile nel procedimento penale contro l’ex sindaco Cozzani”

A poco più di un mese dall’udienza preliminare attesa a Spezia per il 15 giugno prossimo, il circolo del Partito Democratico di Portovenere, in una nota firmata dal segretario Antonino Di Fiore, chiede “al Comune di provvedere agli atti necessari alla costituzione di parte civile. Il procedimento, scaturito circa due anni fa dalle indagini della Guardia di Finanza, coinvolge 11 persone, tra cui spicca l’ex sindaco Matteo Cozzani. Tra i capi d’accusa, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità materiale e ideologica. Sotto la lente di ingrandimento in particolare le vicende legate alla realizzazione di uno stabilimento balneare nell’ex cava Carlo Alberto e all’alienazione dell’ex scuola, come il danno derivante dalla chiusura dell’ostello. Le condotte, di cui il procedimento in corso accerterà la consistenza e la rilevanza giuridica, rappresentano un pregiudizio importante all’immagine e agli interessi dell’Ente”.

Di Fiore prosegue:” Il Comune deve perciò tutelarsi nelle sedi opportune, adottando gli atti indispensabile all’affidamento di un incarico legale, entro l’ultimo termine utile, ossia lo svolgimento dell’udienza preliminare. Una richiesta che si colloca nel solco delle sollecitazioni giunte a più riprese e unitariamente dall’opposizione consiliare tra il 2024 e il 2025. La stessa sindaca Francesca Sturlese, durante il consiglio comunale del 31 maggio 2024, aveva dichiarato: ‘Se Matteo Cozzani sarà rinviato a giudizio e, valutando con il legale che ci difenderà, il Comune di Porto Venere avrà riportato un danno a seguito della sua condotta, dovrò costituirmi parte civile: è un dovere del sindaco, altrimenti sarebbe veramente un danno erariale’. Ora è il momento di tenere fede agli impegni presi e dimostrare che la tutela dell’interesse pubblico prevale su qualsiasi valutazione di fazione od opportunità politica”.

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