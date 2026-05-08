Portofino accoglie gli Alpini con una toccante cerimonia

A fare gli onori di casa il vicesindaco Giorgio D’Alia. Portofino ha accolto gli Alpini del Tigullio occidentale e non solo. Sono arrivati in battello, poi il corteo con tanto di Banda, di benedizione ed una toccante cerimonia. Così l’amministrazione comunale sul proprio sito: “In occasione dell’Adunata Nazionale, Portofino ha avuto il piacere e l’onore di rendere omaggio agli Alpini con una cerimonia in parallelo a Genova: un momento sentito, carico di emozione, memoria e gratitudine. Felici di aver accolto una presenza così importante, simbolo di impegno, solidarietà e amore per il Paese”.

Foto Franco Borlenghi “Santa Magazine”

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