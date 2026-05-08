Sampdoria, soddisfazione a metà dopo la sconfitta con la Reggiana, Lombardo: “Salvezza grande soddisfazione ma non mi piace perdere”

Reggio Emilia. Non particolarmente soddisfatto Lombardo per la chiusura di stagione, grande orgoglio però aver salvato la Sampdoria. Soddisfazione a metà dopo la sconfitta sul campo della Reggiana per 1-0, nonostante l’ottimo gioco dei blucerchiati che in più occasioni hanno sfiorato la via della rete.

Rimaneva, nonostante la stagione salvata alla penultima giornata, un piccolo spiraglio per agguantare l’ottavo posto e di fatto i playoff. Serviva però la vittoria e la speranza di una sconfitta dell’Avellino, che però vince ed ottiene i tre punti. A quel punto, anche un successo sul campo della Reggiana non avrebbe cambiato le sorti dei blucerchiati.

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