Serie B. L’Entella esulta, lo Spezia sprofonda: chiavaresi salvi, spezzini in C

Seppur con possibilità diverse, Entella e Spezia si giocavano molto in quest’ultima giornata di Serie B. I biancocelesti per raggiungere la salvezza diretta, i bianconeri per scaldare l’ultimo posto e guadagnarsi una chance ai playout. Per una squadra è missione compiuta, per l’altra è arrivato l’epilogo più amaro.

Grazie alla vittoria contro la Carrarese, in virtù dei risultati favorevoli sugli altri campi, i chiavaresi festeggiano il mantenimento diretta della categoria. Un risultato importante per il sodalizio del presidente Gozzi, tornato la scorsa stagione in cadetteria, dopo un buon campionato da neopromossa.

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