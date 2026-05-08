Sestri: inaugurati la Casa e l’Ospedale di Comunità

Nella mattinata di giovedì 8 maggio si è svolta l’inaugurazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Sestri Levante. Un servizio realizzato con i fondi del PNRR e che nel territorio del Tigullio è ora completo insieme ai poli di Chiavari e di Rapallo. La Casa di Comunità si trova al primo piano dell’Ospedale di Sestri Levante con tutti i servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi annessi tra cui gli ambulatori a bassa complessità attivi 24 ore su 24, il servizio di ambulatorio infermieristico, il PUA con il centro prelievi, la specialistica ambulatoriale e la diagnostica per immagini di base.

Inaugurato poi anche l’Ospedale di Comunità, situato al terzo piano della struttura ospedaliera di Sestri Levante, che, come quello a Rapallo, conterà 20 posti letto dedicati ad accogliere pazienti provenienti dal territorio o in dimissione dall’ospedale che necessitano di un periodo di stabilizzazione delle cure o di breve riabilitazione. L’accesso potrà avvenire, quindi, sia su segnalazione dei medici di famiglia, sia dall’ospedale su segnalazione dei medici.

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