Stasera Reggiana-Sampdoria: la combinazione playoff, il “carro” di Lombardo e la voce di Tey

La Sampdoria termina la stagione questa sera alle 20,30 sul campo della Reggiana. Gli emiliani giocheranno col coltello alla gola per provare a disputare i playout. Ai blucerchiati resta uno spiraglio per disputare i playoff. La grigliata fatta da giocatori e staff, ridimensionata a “pasto con carne buona” da Lombardo, testimonia un ambiente sereno dopo la salvezza conquistata. Anche se più che di obiettivo è opportuno parlare di pericolo scampato. Sarebbe un delitto presentarsi svagati in Emilia e non sfruttare un eventuale allineamento dei pianeti.

Cosa serve per andare ai playoff

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