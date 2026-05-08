Tre alpinisti bloccati in parete, salvataggio da manuale con Drago e soccorritori

Dal Centro Documentazione Foto Video Comando Provinciale VVF Genova

Intervento ai elevati livelli tecnici quello svolto oggi dal Reparto Volo del Vigili del Fuoco di Genova.

Poco prima delle 8 di stamane sono stati allertati per tre alpinisti rimasti bloccati in parete sulle Alpi Apuane.

Decollati in direzione Fivizzano nella provincia di Massa, hanno individuato tre ragazzi svedesi che erano bloccati in parete dalla sera precedente.

Pianificata l’operazione, un elisoccorritore è stato verricellato per 90 metri fino ad una sosta sulla parete, che distava comunque una sessantina di metri dai pericolanti. Da li l’elisoccorritore si è ulteriormente calato autonomamente su corda fino a raggiungere quello dei tre rimasto più in alto. Armato un paranco, ha provveduto a riportareli sulla sosta e di là si sono trasferiti sulla via di calata corretta.

Trovato un nuovo punto di ancoraggio, ha calato uno ad uno i tre giovani mentre, dal basso, l’altro elisoccorritore ed il Soccorso Alpino hanno fatto assistenza. Le operazioni sono durate oltre 5 ore, ma tutti e tre i giovani sono scesi in buone condizioni di salute.

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