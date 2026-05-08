Truffa dei Rolex da acquistare in Vaticano: via al processo per Daniel Risso, ma non sarà l’unico

Genova. E’ stato fissato il 7 luglio davanti al giudice Filippo Pisaturo l’inizio del processo per Daniel Risso, il 39enne autista di pullman che vantava conoscenze altolocate in Vaticano che è accusato di aver truffato un gruppo di facoltosi conoscenti, promettendo di poter acquistare per loro Rolex e altri orologi di lusso a prezzi super scontati per via dei benefici fiscali e in tempi rapidi.

L’inchiesta era stata resa nota un anno fa quando il pm Luca Monteverde aveva chiesto la citazione diretta a giudizio per Risso, che sui suoi profili social colleziona foto con politici e notabili locali e non solo.

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