Urbanistica e ambiente, il Comune aderisce alla consultazione sul piano nazionale di ripristino della natura

Genova. La giunta comunale, su proposta delle assessore ad Urbanistica e Verde urbano Francesca Coppola e Ambiente e Sostenibilità Silvia Pericu, ha approvato l’adesione del Comune di Genova alla consultazione pubblica sul Piano Nazionale di Ripristino della Natura (PNR), avviata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

“L’adesione alla consultazione pubblica avviata dal MASE rappresenta una grande opportunità per dare, come città, un contributo qualificato e coerente rispetto agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripristino della Natura, evidenziando le buone pratiche di integrazione tra pianificazione urbanistica e politiche di ripristino della natura che, attraverso modifiche puntuali al PUC, abbiamo adottato negli ultimi mesi – spiega l’assessora Coppola – Dal riconoscimento della tutela del suolo e del verde come componenti strutturali del territorio e come infrastrutture ambientali, climatiche e sociali, assumendo l’azzeramento del consumo di suolo quale principio di riferimento delle politiche urbanistiche, all’adozione di uno strumento specifico di analisi sistematica degli effetti delle trasformazioni edilizie sulle componenti ambientali, comprese biodiversità, suolo e reti ecologiche, riteniamo che il recente aggiornamento dei nostri strumenti urbanistici e regolamentari possa dare un notevole valore aggiunto all’ambizioso percorso avviato a livello nazionale per aiutare a costruire, di qui al 2050, un pianeta più resiliente”.

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