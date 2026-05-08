Varigotti, inaugurate le nuove piazze del Mare e del Sole. Berlangieri: “Primo passo per restituire alla frazione la sua bellezza”

Finale Ligure. Doppio taglio del nastro, questa mattina, a Varigotti, dove sono state inaugurate due nuove piazzette: quella già denominata “del Mare” e ora intitolata a Gina Lagorio (situata proprio in uno degli angoli più suggestivi del borgo) e quella “del Sole”, proprio davanti all’ex hotel Plaza che è stato oggetto di una ristrutturazione edilizia.

Nella zona di piazza Lagorio I lavori di riqualificazione previsti dall’amministrazione comunale finalese, nell’ambito del piano di opere pubbliche, hanno comportato un intervento da 700 mila euro complessivi per valorizzare il fronte mare, inclusa la nuova pedana, quest’ultima realizzata con materiale composito su una struttura metallica, ancorata al suolo tramite plinti prefabbricati in cemento armato, e con migliorie alla pavimentazione.

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