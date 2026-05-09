A Laigueglia un assaggio d’estate con lo sci di fondo on the beach, Valle Ellero vincitori della quindicesima edizione

Laigueglia. Il litorale di Laigueglia ha vissuto un assaggio d’estate. Il bianco della neve, protagonista indiscusso delle vette alpine, per un giorno ha lasciato simbolicamente il posto alla sabbia finissima del borgo marinaro della Baia del Sole per la quindicesima edizione di “Sci di fondo on the beach” vinta dalla squadra della Valle Ellero in una combattutissima finale con la Valle Pesio.

Una manifestazione che ha avuto una finalità benefica: una raccolta fondi per la Fondazione AIRC- Grazie all’impegno dell’agenzia Eccoci e del Comune, Laigueglia si è trasformata in un’inedita pista baciata dal sole, ospitando un evento che si era già consacrato come un vero e proprio cult per appassionati e curiosi già da 15 anni. La manifestazione è stata capace di fondere magistralmente l’agonismo alla goliardia, vedendo sfidarsi squadre provenienti da tutto il Nord Italia. La grande novità di questa edizione è stato il debutto assoluto di una rappresentanza dell’Emilia Romagna, che è scesa nell’arena sabbiosa per misurarsi con i veterani di Clusone e della Val Maira. “Organizzazione stupenda, spettacolo meraviglioso con una spiaggia libera dalle cabine e dagli ombrelloni e un pubblico delle grandi occasioni”, hanno sottolineato con soddisfazione i vincitori della Valle Ellero.

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