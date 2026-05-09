A Laigueglia un assaggio d’estate con lo sci di fondo on the beach: Valle Erro vincitori della 15esima edizione

Laigueglia. Il litorale di Laigueglia ha vissuto un assaggio d’estate. Il bianco della neve, protagonista indiscusso delle vette alpine, per un giorno ha lasciato simbolicamente il posto alla sabbia finissima del borgo marinaro della Baia del Sole per la quindicesima edizione di “Sci di fondo on the beach” vinta dalla squadra della Valle Erro che ha vinto, in una combattutissima finale la Valle Pesio.

Una manifestazione che ha avuto una finalità benefica: una raccolta fondi per la Fondazione AIRC- Grazie all’impegno dell’agenzia Eccoci e del Comune, Laigueglia si è trasformata in un’inedita pista baciata dal sole, ospitando un evento che si era già consacrato come un vero e proprio cult per appassionati e curiosi già da 15 anni.

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