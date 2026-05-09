Adunata Alpini, alle 17 scatta l’area pedonale 2 in centro città: tutti i divieti e le modifiche alla viabilità

Area Pedonale Alpina n. 2

È attiva da sabato 9 ore 17:00 a domenica 10 maggio ore 23:00, in occasione della sfilata.

Coinvolge un’ampia area centrale cittadina, incluse zone come:

via Garibaldi, via Cairoli, via Roma

piazza Caricamento, piazza della Meridiana

corso Buenos Aires (parziale), piazza Verdi e Borgo Pila

È in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati dalle ore 00:00 alle ore 23 di domenica 10 maggio.

È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce dalle ore 17 di sabato 9 maggio alle ore 23 di domenica 10 maggio.

Accesso all’Ospedale Galliera con veicoli privati

Dalla mezzanotte alle 23 di domenica 10 maggio l’accesso all’Ospedale Galliera con veicoli privati è consentito esclusivamente per trattamenti sanitari non rinviabili (terapie salvavita), presentando documentazione fornita dal medico ospedaliero.

L’unico varco autorizzato per l’accesso all’Area Pedonale Alpina n.2 è il Varco 47, in Viale Brigate Partigiane (intersezione rotatoria 4 Novembre 1989). Al varco è obbligatorio esibire documentazione sanitaria. All’interno dell’area pedonale non è consentita alcuna sosta o parcheggio.

Ulteriori misure

Piazza della Vittoria : limitazioni dalle 21:00 di sabato 9 maggio

: limitazioni dalle 21:00 di sabato 9 maggio Carignano : divieto di sosta domenica 10 maggio

: divieto di sosta domenica 10 maggio Bassa Val Bisagno : divieti di sosta domenica 10 maggio

: divieti di sosta domenica 10 maggio Blu Area : sosta consentita su tutto il territorio cittadino dall’8 al 11 maggio

: sosta consentita su tutto il territorio cittadino dall’8 al 11 maggio Deroga al divieto di circolazione per l’ accesso al parcheggio interrato APCOA Parking di Piazza della Vittoria , con uscita su Via Armando Diaz, nei giorni 8 e 9 maggio

, con uscita su Via Armando Diaz, nei giorni 8 e 9 maggio Istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dal 7 al 10 maggio ad eccezione dei veicoli e/o delle strutture afferenti alla manifestazione, contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026 – Area Pedonale Alpina”, nelle seguenti località:

• Piazzale Atleti Azzurri d’Italia

• Piazzale 334ª Brigata Est SAP e Via Vogatori di Prà

• Via Paolo Anfossi, area di sosta prospiciente la stazione ferroviaria FF.S.

Aree di sosta dedicate

Bus ANA (Ponente, Sampierdarena e altre zone)

Veicoli autorizzati ANA 2026 (lungomare Canepa, strada Guido Rossa, zona Dinegro e Stazione Marittima)

Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno

Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno

Istituzione di aree destinate alla sosta, riservate ai veicoli al servizio di persone diversamente abili (muniti di apposito contrassegno)

Servizi garantiti

emergenza e soccorso

forze di polizia

trasporto pubblico locale

igiene urbana

assistenza domiciliare e terapie salvavita

servizi urgenti

Disposizioni finali

La Polizia Locale può adottare ulteriori misure in base alle esigenze operative. Gli organizzatori curano segnaletica e ripristino delle aree. L’Amministrazione può introdurre modifiche per garantire il corretto svolgimento della manifestazione.