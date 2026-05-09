Alpini, il ministro della Difesa Crosetto a Genova: “Molestie? Gli alpini sono ben altro e se c’è qualche stupido sono i primi a riprenderlo”

Genova. “Io non penso che gli Alpini molestino. Penso che gli Alpini siano qua per festeggiare, per essere quello che sono. Poi, magari c’è qualche stupido, e se c’è qualche stupido è giusto che venga ripreso, ma i primi a riprenderlo sono gli Alpini. Non c’è bisogno di qualcuno che si erga a giudice di uomini che hanno dimostrato di essere sempre, in ogni momento, al servizio degli altri”: Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto, intervistato a margine della cerimonia per la partenza dell’Amerigo Vespucci, a proposito di presunte molestie denunciate sui social.

“Abbiamo ricordato l’altro giorno cinquant’anni dal terremoto del Friuli: i primi ad arrivare furono gli Alpini dell’Associazione Nazionale – ha ricordato il ministro – che hanno aiutato a ricostruire. Abbiamo finito da poco le Olimpiadi: chiedete il contributo che è stato dato dall’associazione, non solo dalle Forze Armate, dall’Associazione Nazionale Alpini alle Olimpiadi perché tutto funzionasse bene. Quelli sono gli Alpini”

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“Io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano – ha sottolineato poi il ministro parlando della Vespucci ma non solo – Lo sono quando vedo la Vespucci, lo sono quando vedo gli Alpini, ma non solo nei momenti di festa. Perché so che la Marina, quando abbiamo un momento di difficoltà, è tra le prime ad essere schierata. E so che queste penne nere che adesso stiamo vedendo festeggiare, bere, mangiare a Genova, sono i primi ad arrivare quando c’è una crisi, quando c’è un terremoto, quando c’è un problema. Non soltanto le Forze Armate, anche l’Associazione Nazionale Alpini o le altre associazioni nazionali. Quello è lo spirito giusto con cui abbiamo costruito l’Italia e con cui dobbiamo renderla ancora più grande”.

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