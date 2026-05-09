Alpino 60enne cade da un muretto al Waterfront mall: ricoverato in codice rosso al San Martino

Genova. Poco dopo le 18 un’ambulanza della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso, insieme all’automedica Golf 1, in Piazzale De André, nell’area del Waterfront Mall, per un trauma.

Un alpino di 60 anni di corporatura massiccia, in stato di alterazione etilica, è caduto all’indietro da un muretto posto all’ingresso del parcheggio sotterraneo del centro commerciale, dov’era seduto, impattando al suolo da un’altezza di circa due metri e atterrando in un’area di cantiere, riportando un trauma cranico e un sospetto trauma costale e commotivo.

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