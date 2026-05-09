Andora festeggia i suoi nuovi nati con una cerimonia ormai consueta di benvenuto

Andora. Sala consiliare di Andora invasa, questa mattina, dai passeggini, genitori e nonni per festeggiare i 29 nuovi nati del 2025.

Si è trattato del consueto e festoso appuntamento, promosso dal Comune, in occasione della “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati”. L’assessore alle Politiche Sociali Monica Risso e l’assessore alle Politiche per l’Infanzia Alexandra Allegri hanno accolto le famiglie e i piccoli andoresi, ai quali sono stati consegnati i diplomi con le simboliche chiavi della città.

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