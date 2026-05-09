Aromatica 2026 a Scuola, grande partecipazione ed entusiasmo

Diano Marina. Grande partecipazione ed entusiasmo la cerimonia di premiazione della terza edizione di “Aromatica a Scuola”, il concorso dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina, progetto nato con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo della cucina, della tradizione gastronomica ligure, della sostenibilità e della creatività culinaria, valorizzando al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze aromatiche.

Gli alunni, guidati dagli insegnanti e con il coinvolgimento delle famiglie, hanno realizzato ricette originali e ricche di fantasia, dimostrando grande impegno, spirito di collaborazione e attenzione verso i temi della sana alimentazione e del rispetto dell’ambiente.

» leggi tutto su www.ivg.it